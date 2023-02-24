Новый процессор для iPhone точно будет лучше Snapdragon 8 Gen 3

Это даёт Apple A17 Bionic приоритет в производстве над Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, которые будут по-прежнему изготавливаться по 4-нм нормам. Утверждается, что на передовых производственных линиях TSMC места для Qualcomm и MediaTek не осталось.

Это означает, что A17 Bionic, который, как ожидается, будет использоваться в моделях iPhone 15 Pro, окажется лучше Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300. Так будет, пока в конце 2024 года не выйдет Snapdragon 8 Gen 4.