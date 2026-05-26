Новый процессор Huawei Kirin 2026 сравнится с 3-нм технологией TSMC

По сравнению с обычной 2D-компоновкой, новая архитектура увеличивает плотность транзисторов на 53,5%. Производительные ядра стали работать на 41% быстрее, а максимальная частота выросла на 12,7%.

Huawei тестировала дизайн последние шесть лет. К 2031 году Huawei планирует достичь плотности транзисторов, соответствующей 1,4-нм техпроцессу.

Kirin 2026 появится в смартфонах осенью. Скорее всего, первой его получит серия Huawei Mate 90.