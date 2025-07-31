Новый процессор Huawei Kirin 9030 будет ещё лучше экономить заряд смартфона

Ранее сообщалось, что Kirin 9030 даст прирост производительности примерно на 20%. Теперь источник уточняет, что новый чип значительно улучшит энергопотребление, что позволит телефону дольше работать без подзарядки. Хотя точные показатели пока неизвестны. Некоторые пользователи надеются, что новый чип даже сравняется с Snapdragon 8 Gen 3.

Несмотря на сложности с производством микрочипов, Huawei продолжает развивать свои технологии и улучшать качество процессоров. Компания недавно выпустила обновлённый Kirin 9020 в модели Pura X, и теперь все ждут, что покажет Mate 80 с новым Kirin 9030.