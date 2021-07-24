Новый процессор MediaTek сравняется с флагманским Snapdragon 888 по производительности

Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, процессор будет изготовлен TSMC по 6-нм техпроцессу. По сравнению с процессором Dimensity 1000+ новинка будет на 30% производительнее по части CPU и на 40% по части GPU. Производительность для задач, связанных с ИИ, вырастет на 82% в сравнении со Snapdragon 865.

Отметим, что результат Dimensity 1000+ в Geekbench 5.3 в мнопоточном тесте составляет в среднем 2762 балла. Это значит, что CPU Dimensity 1300T должен получит примерно 3590 баллов. У Snapdragon 888 же результат равен 3656 баллам. То есть новый процессор MediaTek, в теории, должен сравняться с топовой платформой Qualcomm.

Есть информация, что Dimensity 1300T первое время будет эксклюзивной платформой для Honor.