Новый российский алгоритм улучшит сигнал 5G и в перспективе 6G

Проблема «мертвых зон» возникает, когда сигнал теряется или блокируется стенами и другими преградами. Умные поверхности состоят из множества управляемых элементов, способных перенаправлять радиосигнал. Существующие методы их настройки медленные и сложные, поэтому ученые искали более эффективный способ.

Исследователи из Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН создали алгоритм MCMC-SA, основанный на марковских цепях Монте-Карло и имитации отжига. Алгоритм постепенно находит оптимальную конфигурацию поверхности: сначала быстро изучает все варианты, затем точечно корректирует настройки для максимального усиления сигнала. Это позволяет улучшать связь уже в процессе настройки.

Алгоритм универсален и подходит как для простых поверхностей с двумя состояниями («включен/выключен»), так и для сложных голографических систем с множеством состояний.