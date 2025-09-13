Телефоны
Опубликовано 13 сентября 2025, 20:05
1 мин.

Новый российский алгоритм улучшит сигнал 5G и в перспективе 6G

В России разработали алгоритм для умных отражающих поверхностей, которые усиливают сигнал 5G в местах с плохой связью, например внутри зданий или за препятствиями. Новая технология позволяет быстрее и точнее настраивать элементы поверхности, улучшая качество связи, при этом не требуя изменений действующих стандартов сетей.
Проблема «мертвых зон» возникает, когда сигнал теряется или блокируется стенами и другими преградами. Умные поверхности состоят из множества управляемых элементов, способных перенаправлять радиосигнал. Существующие методы их настройки медленные и сложные, поэтому ученые искали более эффективный способ.

Исследователи из Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН создали алгоритм MCMC-SA, основанный на марковских цепях Монте-Карло и имитации отжига. Алгоритм постепенно находит оптимальную конфигурацию поверхности: сначала быстро изучает все варианты, затем точечно корректирует настройки для максимального усиления сигнала. Это позволяет улучшать связь уже в процессе настройки.

Алгоритм универсален и подходит как для простых поверхностей с двумя состояниями («включен/выключен»), так и для сложных голографических систем с множеством состояний.