Новый Samsung Galaxy A54 - хороший способ опробовать один из лучших дисплеев на рынке

Samsung Galaxy A54 5G - смартфон среднего класса, полюбить его можно, как минимум, за то, что он обладает хорошим AMOLED-экраном, при этом стоит он не как флагман. 6,4-дюймовый дисплей также имеет максимальную яркость 1000 нит при дневном свете, так что им должно быть приятно пользоваться и на улице летом. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Среди прочего Galaxy A54 оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч и процессором Exynos 1380, созданный по 5-нм технологии. Он доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. A54 также оснащен слотом microSD для увеличения объема памяти до 1 ТБ.

Смартфон оснащен тремя камерами: 50-МП основная камера, 12-МП сверхширокоугольная и 5-МП макрокамера. Также имеется 32-МП фронтальная камера.

Samsung Galaxy A54 стоит 450 долларов, в продажу поступит он с 6 апреля и будет представлен в двух цветах – фиолетовый и черный.