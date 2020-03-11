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Новый Samsung Galaxy S20+ оказался почти непригоден для ремонта
Как и старшая модель Ultra
Недавно специалисты iFixit рассказали о ремонтопригодности флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Теперь они добрались до средней модели линейки. Новый Samsung Galaxy S20+ тоже оказался почти непригоден для ремонта.
Оценка экспертов из iFixit невысока — лишь три балла из десяти. Во-первых, специалистам не понравилось то, что OLED-дисплей устройства устанавливается непосредственно на каркас. Из-за такой конструкции экран легко повредить при снятии. Во-вторых, батарея крепится к задней панели с избыточным количеством клея.
Из плюсов специалисты отметили использование Samsung при сборке смартфона стандартных крестообразных винтов. Однако этого оказалось недостаточно для высокой оценки.
Напомним, в России стоимость Samsung Galaxy S20+ составляет 79 990 рублей.