Новый Samsung Galaxy S20+ оказался почти непригоден для ремонта

Оценка экспертов из iFixit невысока — лишь три балла из десяти. Во-первых, специалистам не понравилось то, что OLED-дисплей устройства устанавливается непосредственно на каркас. Из-за такой конструкции экран легко повредить при снятии. Во-вторых, батарея крепится к задней панели с избыточным количеством клея.

Из плюсов специалисты отметили использование Samsung при сборке смартфона стандартных крестообразных винтов. Однако этого оказалось недостаточно для высокой оценки.

Напомним, в России стоимость Samsung Galaxy S20+ составляет 79 990 рублей.