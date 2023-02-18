Новый Samsung Galaxy S23+ провалил тест на падение

Galaxy S23+ оснащён стеклом Gorilla Glass Victus 2. Такое же установлено у старшей модели Ultra, и она показала себя не с лучшей стороны в аналогичном тесте на падение. Тогда во всём обвинили изогнутость стекла. Однако несмотря на плоский дисплей в Galaxy S23+, эту модель постигла та же участь: она провалила тест на падение в первом раунде с высоты пояса.

Трещины на плоских панелях S23+ были значительно меньше, чем на изогнутых у Galaxy S23 Ultra. В обоих случаях сенсорный дисплей продолжал отображать контент и принимать сенсорный ввод без проблем.