Новый Samsung Galaxy S23+ провалил тест на падение

12:49, 18 февраля 2023
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Новый Samsung Galaxy S23+ провалил тест на падениеКак и Ultra
Обзорщики PBKReviews провели тест на падение для Samsung Galaxy S23+. К сожалению, смартфону нечем похвастаться.
Фото: PBKReviews
Galaxy S23+ оснащён стеклом Gorilla Glass Victus 2. Такое же установлено у старшей модели Ultra, и она показала себя не с лучшей стороны в аналогичном тесте на падение. Тогда во всём обвинили изогнутость стекла. Однако несмотря на плоский дисплей в Galaxy S23+, эту модель постигла та же участь: она провалила тест на падение в первом раунде с высоты пояса.
Трещины на плоских панелях S23+ были значительно меньше, чем на изогнутых у Galaxy S23 Ultra. В обоих случаях сенсорный дисплей продолжал отображать контент и принимать сенсорный ввод без проблем.