Новый Samsung Galaxy S23 впечатлил временем автономной работы

Поскольку ёмкость батареи у Galaxy S23 Ultra не изменилась с прошлого года, улучшение, скорее всего, было достигнуто за счёт оптимизации Snapdragon 8 Gen 2.

Хорошая новость заключается в том, что вся серия Galaxy S23 использует один и тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Это вполне может означать, что базовые модели Galaxy S23 и Plus имеют значительно большее время автономной работы, чем их аналоги 2022 года.