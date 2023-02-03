Новый Samsung Galaxy S23 впечатлил временем автономной работы

13:18, 03 февраля 2023
1 мин.
Новый Samsung Galaxy S23 впечатлил временем автономной работыНе хуже, чем у iPhone 14 Pro Max
По словам одного из техноблогеров, который утверждает, что использовал новый Galaxy S23 Ultra в течение шести дней, время автономной работы новинки в реальных условиях соответствует iPhone 14 Pro Max.
Фото: Samsung
Поскольку ёмкость батареи у Galaxy S23 Ultra не изменилась с прошлого года, улучшение, скорее всего, было достигнуто за счёт оптимизации Snapdragon 8 Gen 2.
Хорошая новость заключается в том, что вся серия Galaxy S23 использует один и тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Это вполне может означать, что базовые модели Galaxy S23 и Plus имеют значительно большее время автономной работы, чем их аналоги 2022 года.