Новый Samsung Galaxy S26 в России: теперь мощнее и дешевле на 22%

Новая серия включает три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и топовый Galaxy S26 Ultra с улучшенной камерой и стилусом. Все они работают на новых мощных процессорах, которые специально настроены для ИИ-задач. Galaxy S26 Ultra, например, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Он же обладает аккумулятором на 5000 мАч и заряжается до 75% заряда примерно за 30 минут при использовании адаптера 60 Вт.

Особое внимание в новинках уделили камерам и фотосъемке. Galaxy S26 Ultra получил улучшенную оптику, которая позволяет делать четкие снимки даже ночью. Встроенный ИИ теперь помогает редактировать фото прямо в галерее: можно убрать лишние предметы из кадра, изменить фон или дорисовать детали по текстовой команде.

Смартфоны также научились лучше понимать владельца. Функция «Мой день» сама напоминает о планах, а голосовой помощник может выполнять сложные задачи — например, найти ресторан и сразу вызвать туда такси. Для защиты данных встроен «антишпионский» режим для экрана, который затемняет картинку для смотрящего сбоку.