Новый Samsung Galaxy S26 в России: теперь мощнее и дешевле на 22%В Москве показали новые Samsung Galaxy S26
© Samsung
Новая серия включает три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и топовый Galaxy S26 Ultra с улучшенной камерой и стилусом. Все они работают на новых мощных процессорах, которые специально настроены для ИИ-задач. Galaxy S26 Ultra, например, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Он же обладает аккумулятором на 5000 мАч и заряжается до 75% заряда примерно за 30 минут при использовании адаптера 60 Вт.
Особое внимание в новинках уделили камерам и фотосъемке. Galaxy S26 Ultra получил улучшенную оптику, которая позволяет делать четкие снимки даже ночью. Встроенный ИИ теперь помогает редактировать фото прямо в галерее: можно убрать лишние предметы из кадра, изменить фон или дорисовать детали по текстовой команде.
Смартфоны также научились лучше понимать владельца. Функция «Мой день» сама напоминает о планах, а голосовой помощник может выполнять сложные задачи — например, найти ресторан и сразу вызвать туда такси. Для защиты данных встроен «антишпионский» режим для экрана, который затемняет картинку для смотрящего сбоку.
Одновременно с телефонами в продажу поступили новые наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Они получили улучшенное шумоподавление, звук и научились принимать звонки кивком головы.
Предзаказ на все новинки уже открыт в магазинах М. Видео и на сайте.
Galaxy S26
-
12 + 256 ГБ — 89 999 рублей;
-
12 + 512 ГБ — 104 999 рублей;
Galaxy S26+
-
12 + 256 ГБ — 104 999 рублей;
-
12 + 512 ГБ — 119 999 рублей;
Galaxy S26 Ultra
-
12 + 256 ГБ — 124 999 рублей;
-
12 + 512 ГБ — 144 999 рублей;
-
16 ГБ + 1 ТБ — 189 999 рублей.
Наушники Buds4 обойдутся в 14 999 рублей, версия Pro — в 19 999 рублей.