Новый Samsung с аккумулятором на 5000 мАч окажется дешевле 10 тысяч рублей

Как пишет Sammobile, смартфон презентуют уже на следующей неделе, 7 января, в Индии. Galaxy M02s будет оснащён 6,5-дюймовым экраном разрешением HD+. Компания обещает, что устройство будет хорошо тянуть игры, благодаря процессору и 4 ГБ оперативной памяти. Огромная батарея обеспечит смартфону полный день работы от одного заряда. Камера у Galaxy M02s будет тройной.

В Индии новинка будет оценена ниже 10 тысяч рупий, что в рублях тоже составляет менее 10 тысяч. Sammobile сообщает, что модель Galaxy M02s появится и в других странах тоже.