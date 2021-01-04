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Новый Samsung с аккумулятором на 5000 мАч окажется дешевле 10 тысяч рублей
Его запуск ожидается в Индии 7 января
Samsung готовит к выпуску ещё один бюджетный смартфон в линейке Galaxy M. Он будет называться Galaxy M02s и получит аккумулятор на 5000 мАч.
Как пишет Sammobile, смартфон презентуют уже на следующей неделе, 7 января, в Индии. Galaxy M02s будет оснащён 6,5-дюймовым экраном разрешением HD+. Компания обещает, что устройство будет хорошо тянуть игры, благодаря процессору и 4 ГБ оперативной памяти. Огромная батарея обеспечит смартфону полный день работы от одного заряда. Камера у Galaxy M02s будет тройной.
В Индии новинка будет оценена ниже 10 тысяч рупий, что в рублях тоже составляет менее 10 тысяч. Sammobile сообщает, что модель Galaxy M02s появится и в других странах тоже.