Новый Samsung S21 FE и старый стандартный S21 стоят почти одинаково. Обзор показал, кто лучше

Новый Samsung S21 FE и старый стандартный S21 стоят почти одинаково. Обзор показал, кто лучшеРассмотрели аппараты на YouTube-канале «Кибер Ковбой»
Ведущий канала сопоставил смартфоны Samsung S21 и Samsung S21 FE по главным параметрам. Что интересно - по цене устройства при этом практически совпадают.
- Внешний вид. S21 FE схож по дизайну с S21, однако последний меньше по габаритам, более компактный. Оба аппарата хорошо лежат в руке, пользоваться ими в целом удобно.
- Звук. В обоих случаях установлены стереодинамики. По звучанию смартфоны вполне неплохи.
- Экран. В этом плане устройства практически идентичны. Правда, дисплей у S21 FE всё же чуть больше: 6,4 дюйма против 6,2 дюйма. Также плотность пикселей выше у S21: 421 PPI против 411 PPI.
- Железо. На S21 FE установлен процессор Snapdragon 888 5G. В Antutu он получает 748522 балла, в Geekbench - 5159 и 13873 балла, в 3DMark - 5704 балла. Всё это даст возможность играть в требовательные проекты на высоких настройках. В троттлинг-тесте аппарат также продемонстрировал довольно стабильную работу.
S21 работает на базе Exynos 2100. В Antutu процессор набирает 771002 балла, в Geekbench - 4938 и 14756 баллов, в 3DMark - 6673 балла. А вот в троттлинг-тесте было заметно сильное снижение продуктивности уже спустя 10 минут интенсивной нагрузки. На этом смартфоне также можно запускать требовательные игры, но есть вероятность, что при длительной игре придётся столкнуться с просадками кадров, лагами.
- Коммуникации. По этому пункту устройства идентичны. Правда, при этом у S21 сканер отпечатка ультразвуковой, у S21 FE - оптический. Работают оба быстро, но у S21 разблокировка происходит быстрее.
- Автономность. Отличаются модели по ёмкости батареи: у S21 она составляет 4000 мАч, у S21 FE - 4500 мАч. В то же время согласно результатам теста Geekbench полностью разрядился S21 за 8 часов 11 минут, а S21 FE - за 7 часов 49 минут. До 50 процентов оба аппарата можно за полчаса.
- Камеры. На S21 есть возможность снимать видео в 8К. Также при съёмке в 4К 30 к/с чуть шире кадр оказывается на S21 FE по сравнению с S21. С точки зрения детализации лучший результат тоже показывает S21 FE. Фронтальная камера, по мнению ведущего, даёт более приятную картинку в плане цветопередачи (тона кожи) на S21. Стабилизация при съёмке на селфи-модуль работает на S21 тоже лучше.
По итогам обзора эксперт сделал следующие выводы. На самом деле фанатская версия аппарата Samsung - S21 FE - ничем не хуже флагманской - S21. Поэтому не так важно, какую из этих моделей вы выберете. Правда, если вы собираетесь много играть, то лучше будет отдать предпочтение варианту S21 FE.