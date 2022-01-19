Новый Samsung S21 FE и старый стандартный S21 стоят почти одинаково. Обзор показал, кто лучше

Железо. На S21 FE установлен процессор Snapdragon 888 5G. В Antutu он получает 748522 балла, в Geekbench - 5159 и 13873 балла, в 3DMark - 5704 балла. Всё это даст возможность играть в требовательные проекты на высоких настройках. В троттлинг-тесте аппарат также продемонстрировал довольно стабильную работу.

S21 работает на базе Exynos 2100. В Antutu процессор набирает 771002 балла, в Geekbench - 4938 и 14756 баллов, в 3DMark - 6673 балла. А вот в троттлинг-тесте было заметно сильное снижение продуктивности уже спустя 10 минут интенсивной нагрузки. На этом смартфоне также можно запускать требовательные игры, но есть вероятность, что при длительной игре придётся столкнуться с просадками кадров, лагами.