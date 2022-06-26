Новый середнячок: в сеть слили почти все данные по смартфонам Huawei Nova 10

По характеристикам начнём с Nova 10 Pro. Его габариты составят 164,24 х 74,45 х 7,88 мм, а вес — 191 грамм. Он оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FullHD+ (2652 x 1200 пикселей) с частотой 120 Гц. В его основе лежит чипсет Snapdragon 778G 4G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Устройство питается от батареи ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт.

Что касается камер, Huawei Nova 10 Pro получит основной датчик на 50 Мп, а также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и дополнительный датчик глубины. Для селфи, в телефоне будут две камеры: одна сверхширокоугольная на 60 Мп, а вторая — портретная на 8 Мп.

Huawei Nova 10 — это устройство немного меньшего размера: 162,18 х 73,91 х 6,88 мм и весом 168 граммов. Диагональ его OLED-дисплея также меньше — 6,67 дюйма, но он по-прежнему имеет разрешение FullHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц. Как и его старший брат, Nova 10 оснащён чипсетом Snapdragon 778G 4G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Батарея уменьшена до 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Камера тут почти такая же, что и в модели Pro. В обычном Nova 10 отсутствует портретная селфи-камера.