Новый складной Motorola Razr Ultra станет толще, но мощнее

Опубликовано 28 марта 2026, 13:261 мин.
Новый складной Motorola Razr Ultra станет толще, но мощнееЕсть рендеры
Motorola Razr Ultra в этом году получит обновленную версию. В чем-то она станет лучше, в чем-то хуже. Инсайдеры поделились подробностями и изображениями складного смартфона.
© OnLeaks / Xpertpick
Внешне устройство почти не изменится. Оно сохранит формат раскладушки и боковой сканер отпечатка пальца. Возможно, будет отдельная кнопка для ИИ-функций. По слухам, смартфон получит тот же внутренний экран около 7 дюймов и внешний дисплей около 4 дюймов
Главное отличие — толщина корпуса. В разложенном виде смартфон станет немного толще, чем предыдущая модель. Как пишут СМИ, это может говорить об аккумуляторе побольше, охлаждении получше и начинке мощнее. Также есть шанс на улучшение камер.
Устройство должны представить уже в ближайшее время.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный