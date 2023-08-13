Новый складной Oppo Find N3 Flip поступит в продажу уже в этом месяце

Телефон сохранил дизайн внешнего дисплея, но в нем появился круглый модуль камеры с тремя датчиками, а также фирменный знак Hasselblad и внешняя вспышка.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны таких устройств, как Motorola Razr + и Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo полна решимости сохранить свое присутствие на рынке складных телефонов.

Ожидается, что телефон поступит в продажу в Китае в этом месяце, а глобальный релиз ожидается в сентябре, что противоречит обычной тенденции анонсов новых устройств в конце года.