Новый складной Oppo Find N3 Flip поступит в продажу уже в этом месяце

Новый складной Oppo Find N3 Flip поступит в продажу уже в этом месяцеЭскиз был замечен в Сети
Складные смартфоны продолжают завоевывать популярность на рынке, и Oppo готовится к запуску своего последнего предложения – Find N3 Flip – уже очень скоро. Следуя успеху своего предшественника, Find N2 Flip, новое устройство Oppo стремится выделиться дизайном камеры.
Телефон сохранил дизайн внешнего дисплея, но в нем появился круглый модуль камеры с тремя датчиками, а также фирменный знак Hasselblad и внешняя вспышка.
Несмотря на растущую конкуренцию со стороны таких устройств, как Motorola Razr + и Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo полна решимости сохранить свое присутствие на рынке складных телефонов.
Ожидается, что телефон поступит в продажу в Китае в этом месяце, а глобальный релиз ожидается в сентябре, что противоречит обычной тенденции анонсов новых устройств в конце года.