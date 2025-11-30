Новый складной смартфон Huawei Pura выйдет в начале 2026-го с мощным чипом Kirin

Опубликовано 30 ноября 2025, 18:001 мин.
Новый складной смартфон Huawei Pura выйдет в начале 2026-го с мощным чипом KirinУлучшенная версия Pura X? Не совсем
После Mate X7 Huawei обратила больше внимания на разработку нового складного смартфона серии Pura, пишут СМИ. Ожидается, что устройство представят в первом квартале 2026 года. По сообщениям инсайдеров, Huawei уже тестирует новинку и оснащает её более широким экраном, улучшенным шарниром и новым флагманским процессором Kirin с поддержкой 5G.
© Huawei
Ранее предполагалось, что это будет улучшенная версия модели Pura X, но свежие данные указывают, что речь идёт о полностью новом поколении. Главной особенностью смартфона может стать процессор Kirin 9030 — самый мощный на данный момент чип Huawei, впервые вышедший в Mate 80 Pro.
Напомним, что первый Pura X вышел в марте этого года. Он стал необычной моделью с широким экраном вертикального формата 16:10.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный