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Новый смартфон ASUS получил частоту обновления экрана 160 Гц
На данный момент это рекордный показатель
Новый смартфон ASUS получил частоту обновления экрана 160 Гц. Речь о Asus ROG Phone 3, который был анонсирован 22 июля.
Примечательно, что во время анонса сообщалось, что смартфон оснащен экраном с частотой обновления изображения 144 Гц. Сейчас же в сети появилось “живое” фото устройства с открытым разделом настроек частоты дисплея. На снимке можно заметить, что пользователям доступны несколько режимов - 60, 90, 120, 144 и 160 Гц. Таким образом Asus ROG Phone 3 получил звание смартфона с рекордной частотой экрана.
Что касается других технических особенностей смартфона, известно, что он получил 6,59-дюймовый AMOLED экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Asus ROG Phone 3 работает на базе Snapdragon 865+ с энергоемким аккумулятором на 6000 мАч, а также 16 ГБ оперативной памяти.