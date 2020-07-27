Новый смартфон ASUS получил частоту обновления экрана 160 Гц

Примечательно, что во время анонса сообщалось, что смартфон оснащен экраном с частотой обновления изображения 144 Гц. Сейчас же в сети появилось “живое” фото устройства с открытым разделом настроек частоты дисплея. На снимке можно заметить, что пользователям доступны несколько режимов - 60, 90, 120, 144 и 160 Гц. Таким образом Asus ROG Phone 3 получил звание смартфона с рекордной частотой экрана.