Новый смартфон доказал: полностью избавиться от Google чрезвычайно сложно

Murena выпустила собственную операционную систему под названием /e/OS V1 со смартфоном Murena One. Стоит он $369 и позиционируется как девайс, свободный от Google.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор MediaTek, сканер отпечатков пальцев сбоку и три камеры с 48-мегапиксельным основноым датчиком.

Чтобы избавить своё устройство от Google, Murena пришлось проделать много всего. /e/OS поставляется с: специально разработанным приложением для обмена сообщениями, браузером на замену Chrome, приложением карт, использующее данные OpenStreetMap вместо гугловских, почтовым клиентом, календарём, системой хранения файлов, приложением для контактов и т.д.

Однако без Google всё равно не обошлось. Чтобы использовать специально разработанный магазин приложений App Lounge, вы должны принять его Условия обслуживания, в которых говорится, что у вас есть два варианта — войти в свою учётную запись Google или просматривать Lounge анонимно. Кроме того, Lounge получает информацию непосредственно из Play Store и использует Google для всех форм оплаты.