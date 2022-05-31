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Новый смартфон доказал: полностью избавиться от Google чрезвычайно сложно

Но разработчики попытались
Представьте себе Android-смартфон без Google: ни Google Play, ни Google Assistant, никакого отслеживания данных. Команда исследователей разработчиков Murena уже много лет пытается избавить устройства полностью от сервисов Google. Они признали, что это чрезвычайно сложно.
Новый смартфон доказал: полностью избавиться от Google чрезвычайно сложно

Murena выпустила собственную операционную систему под названием /e/OS V1 со смартфоном Murena One. Стоит он $369 и позиционируется как девайс, свободный от Google.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор MediaTek, сканер отпечатков пальцев сбоку и три камеры с 48-мегапиксельным основноым датчиком.

Чтобы избавить своё устройство от Google, Murena пришлось проделать много всего. /e/OS поставляется с: специально разработанным приложением для обмена сообщениями, браузером на замену Chrome, приложением карт, использующее данные OpenStreetMap вместо гугловских, почтовым клиентом, календарём, системой хранения файлов, приложением для контактов и т.д.

Однако без Google всё равно не обошлось. Чтобы использовать специально разработанный магазин приложений App Lounge, вы должны принять его Условия обслуживания, в которых говорится, что у вас есть два варианта — войти в свою учётную запись Google или просматривать Lounge анонимно. Кроме того, Lounge получает информацию непосредственно из Play Store и использует Google для всех форм оплаты.

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