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Новый смартфон Google окажется дешевле, чем все ожидали
Может стать конкурентом iPhone SE (2020)
Возможно, у iPhone SE (2020) скоро появится более привлекательный по стоимости конкурент. Источники утверждают, что новый смартфон Google Pixel 4a окажется дешевле, чем все ожидали.
Если верить инсайдерам, то версия Pixel 4a со 128 ГБ постоянной памяти будет стоить $349. Ранее утверждалось, что только 64-ГБ версия смартфона будет оценена в $399. Стоит отметить, что iPhone SE (2020) продаётся по цене в $399 именно в комплектации с 64 ГБ памяти.
Пока неясно, будет ли выпущен Pixel 4a с таким объёмом памяти. Однако если он появится в продаже, то будет ещё дешевле, чем 128-ГБ версия.
Напомним, по слухам, Pixel 4a получится компактным устройством с аккумулятором на 3080 мАч и разъёмом для наушников.