Новый смартфон Google окажется дешевле, чем все ожидали

Если верить инсайдерам, то версия Pixel 4a со 128 ГБ постоянной памяти будет стоить $349. Ранее утверждалось, что только 64-ГБ версия смартфона будет оценена в $399. Стоит отметить, что iPhone SE (2020) продаётся по цене в $399 именно в комплектации с 64 ГБ памяти.

Пока неясно, будет ли выпущен Pixel 4a с таким объёмом памяти. Однако если он появится в продаже, то будет ещё дешевле, чем 128-ГБ версия.

Напомним, по слухам, Pixel 4a получится компактным устройством с аккумулятором на 3080 мАч и разъёмом для наушников.