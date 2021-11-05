Новый смартфон Google с огромной камерой испытали на прочность

В целом, Зак дал Pixel 6 Pro удовлетворительную оценку. Первым делом блогер посмотрел, какие материалы используются в смартфоне. Он установил, что рамка Pixel 6 Pro действительно металлическая. Как и ожидалось, защитное стекло смартфона не выдерживает воздействия только на уровне 6 по шкале твёрдости Мооса.

Зак был немного обеспокоен огромным модулем камеры Pixel 6 Pro, который разделяет телефон на две части. Однако, похоже, это не оказывает большого влияния на структурную целостность смартфона. С тестом на изгиб устройство.

К сожалению, Pixel 6 Pro оказался не слишком устойчив к воздействию на дисплей огнём. Целиком видео можно посмотреть ниже.