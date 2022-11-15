Новый смартфон Honor 80 получит свежий процессор Snapdragon

13:44, 15 ноября 2022
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Новый смартфон Honor 80 получит свежий процессор SnapdragonА Pro-модель — Snapdragon 8+ Gen 1
Уже 23 ноября должен состояться дебют новой серии смартфонов Honor 80. Бренд подтвердил, что стандартная модель получит ещё не анонсированный процессор 7-й серии от Qualcomm.
Honor 80 будет оснащён чипсетом Snapdragon 782G. О нём мы пока ничего не знаем.
А вот Honor 80 Pro, как и ожидалось, будет работать на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Новые телефоны выйдут под управлением оболочки Honor Magic OS. Honor 80 также должен получить основную камеру на 64 Мп, а 80 Pro Plus — на 200 Мп.