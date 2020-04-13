Новый смартфон Huawei с гибким экраном оказался непригоден к ремонту

От своего предшественника Mate Xs отличается конструкцией шарниров. Чтобы изучить все «внутренности» смартфона, специалисты iFixit разобрали его. Сделать это было не так то просто. Например, чтобы получить доступ к гибкому дисплею, необходимо «пройти» через шарниры и металлические зажимы.

В итоге Huawei Mate Xs получил по ремонтопригодности всего 2 балла из 10. Тем не менее, разборка iFixit показала и некоторые плюсы устройства. Его компоненты скреплены прочным клеем, а у пыли и грязи практически нет шансов, чтобы попасть на экран.