Новый смартфон Microsoft с двумя экранами получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon

Новый смартфон Microsoft с двумя экранами получит флагманский чип Qualcomm SnapdragonА также самый популярный среди пользователей объём оперативной памяти
Так, ранее в сети появлялась информация, что анонс новинки состоится уже совсем скоро — в октябре 2021 года в рамках очередного мероприятия IT-гиганта. Теперь же появились свежие сведения, раскрывающие «внутреннюю составляющую» аппарата.
В основу Surface Duo 2 ляжет флагманский чип от Qualcomm — Snapdragon 888. За графику будет отвечать видеочип Adreno 660. Об этом сообщает Gizmochina
Если верить прежним утечкам, то новинка также получит 8 ГБ оперативной памяти. Из коробки устройство будет работать под управлением Android 11 с возможным апдейтом до Android 12 со временем.
Напомним, что ранее ресурс Android Authority провёл опрос, из которого стало ясно, какой объём оперативной памяти в смартфоне пользователи считают оптимальным. Спойлер: речь идёт вовсе не о «монстрах» на 16 и 18 ГБ.