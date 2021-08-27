Новый смартфон Microsoft с двумя экранами получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon

Так, ранее в сети появлялась информация, что анонс новинки состоится уже совсем скоро — в октябре 2021 года в рамках очередного мероприятия IT-гиганта. Теперь же появились свежие сведения, раскрывающие «внутреннюю составляющую» аппарата.

В основу Surface Duo 2 ляжет флагманский чип от Qualcomm — Snapdragon 888. За графику будет отвечать видеочип Adreno 660. Об этом сообщает Gizmochina