Новый смартфон Motorola с кодовым именем Avenger появился в утечках

Сама серия Edge, как пишут СМИ, и так быстро расширяется: от бюджетного Edge 60 Neo с чипом MediaTek Dimensity 7400, который также стоит в складном Razr 60, до премиального Edge 60 Pro с топовыми характеристиками. Avenger может занять место между этими моделями, но точная ниша пока неизвестна.

Avenger может стать прямым наследником Edge 60 или отдельной моделью со своими особенностями. Правда, на данный момент нет информации о камерах, батарее или процессоре. Ожидается, что новые детали появятся через базы бенчмарков и сертификационные документы в ближайшие месяцы.