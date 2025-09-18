Новый смартфон Motorola с кодовым именем Avenger появился в утечках

Опубликовано 18 сентября 2025, 20:051 мин.
Новый смартфон Motorola с кодовым именем Avenger появился в утечкахНамек на следующую модель
Новый смартфон Motorola под кодовым названием Avenger появился в базе IMEI. Возможно, это часть серии Edge. Устройство зарегистрировано с модельным номером XT2605-3, но пока нет ни фотографий, ни подробных характеристик.
© Motorola
Сама серия Edge, как пишут СМИ, и так быстро расширяется: от бюджетного Edge 60 Neo с чипом MediaTek Dimensity 7400, который также стоит в складном Razr 60, до премиального Edge 60 Pro с топовыми характеристиками. Avenger может занять место между этими моделями, но точная ниша пока неизвестна.
Avenger может стать прямым наследником Edge 60 или отдельной моделью со своими особенностями. Правда, на данный момент нет информации о камерах, батарее или процессоре. Ожидается, что новые детали появятся через базы бенчмарков и сертификационные документы в ближайшие месяцы.