Новый смартфон Nokia можно починить за 5 минут

Nokia старалась, чтобы такие распространённые поломки, как замена разбитого экрана, порта или батареи максимально легко поддавались ремонту в новом смартфоне. Компания также сотрудничает с iFixit, чтобы выпускать набор для ремонта Nokia G22 на дому.

Чтобы подчеркнуть простоту ремонта, руководитель отдела продуктов HMD, успешно заменил аккумулятор в Nokia G22 во время брифинга для прессы. Весь процесс занял около пяти минут. По его словам, аналогичная замена батареи на телефоне HMD предыдущего поколения или многих конкурирующих смартфонах займёт около 90 минут. «На ремонт экрана Nokia G22 у вас уйдёт, вероятно, 20 минут», — говорит менеджер.

Цены на новинку начинаются со 149,99 фунтов стерлингов (около 13,6 тысячи рублей по текущему курсу).