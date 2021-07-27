Новый смартфон Nokia получил большой экран и рекордную автономность

Устройство также оснащено двойной основной камерой, состоящей из сенсора на 13 Мп и датчика глубины. Селфи-камера здесь пятимегапиксельная. Смартфон поддерживает разблокировку по лицу. Работает под управлением Android 11 (Go), то есть облегчённой версии системы.

Nokia C30 можно будет купить в двух вариантах — 2 ГБ + 32 ГБ и 3 ГБ + 64 ГБ памяти. Можно расширить до 256 ГБ картой MicroSD. Смартфон питает батарея ёмкостью 6000 мАч.

На устройство уже можно оформить предзаказ в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Версия 2 ГБ + 32 ГБ стоит 10 490 рублей, а версия 3 ГБ + 64 ГБ — 11 990 рублей. На период предзаказа действуют специальны цены — 9990 рублей и 10 490 рублей соответственно.