Новый смартфон OnePlus 10 Pro обеспечит 36 месяцев плавной работы

OnePlus 10 Pro стал первым смартфоном, который прошёл все необходимые тесты. Сертификация учитывает различные аспекты оптимизации аппаратного и программного обеспечения и подтверждает, что устройство обеспечивает бесперебойную работу в течение 36 месяцев после покупки. В сообщении объясняется, что из-за разных режимов использования у каждого человека этот показатель может быть своим. Тем не менее смартфон должен оставаться быстрым в течение 36-месячного периода.

OnePlus также рекламирует высокооптимизированную прошивку ColorOS 12.1, которая должна принести обновлённый пользовательский интерфейс и функцию Omoji, которая пока остаётся загадкой.