Новый смартфон OnePlus 10 Pro обеспечит 36 месяцев плавной работы

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Новый смартфон OnePlus 10 Pro обеспечит 36 месяцев плавной работыЭто подтверждено
Уже скоро состоится презентация новой флагманской серии смартфонов OnePlus 10. Сегодня стало известно, что устройства получили странную новую сертификацию TÜV. Она подтверждает, что смартфона работает резво.
OnePlus 10 Pro стал первым смартфоном, который прошёл все необходимые тесты. Сертификация учитывает различные аспекты оптимизации аппаратного и программного обеспечения и подтверждает, что устройство обеспечивает бесперебойную работу в течение 36 месяцев после покупки. В сообщении объясняется, что из-за разных режимов использования у каждого человека этот показатель может быть своим. Тем не менее смартфон должен оставаться быстрым в течение 36-месячного периода.
OnePlus также рекламирует высокооптимизированную прошивку ColorOS 12.1, которая должна принести обновлённый пользовательский интерфейс и функцию Omoji, которая пока остаётся загадкой.
Источник: GSMArena