Новый смартфон OnePlus 11R получит замедленную версию процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1

Согласно последним сведениям, OnePlus 11R будет оснащён версией Snapdragon 8 Plus Gen 1 с пониженной частотой. Такая же SoC, например, использовалась в OPPO Reno 9 Pro Plus, Honor 80 Pro, Honor 80 GT и iQOO Neo 7 Racing Edition.

Помимо этого, OnePlus 11R получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2772×1240 пикселей. У смартфона также будут 50-Мп основная камера с поддержкой OIS, 12-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп камера. Спереди у него будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт.