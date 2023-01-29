Новый смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке со впечатляющими результатами

Смартфон с номером модели PHK110 показал впечатляющие результаты — 1 149 494 балла. Размещение на AnTuTu также подтверждает, что устройство будет работать на платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1, которая включает в себя графический процессор Adreno 730. Устройство получило 272 214 и 486 502 балла в тестах CPU и GPU соответственно.