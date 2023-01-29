Новый смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке со впечатляющими результатами

16:00, 29 января 2023
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Новый смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке со впечатляющими результатамиБолее миллиона баллов
В сети опубликовали скриншот с AnTuTu, на котором видны результаты теста производительности нового смартфона OnePlus Ace 2.
Фото: OnePlus
Смартфон с номером модели PHK110 показал впечатляющие результаты — 1 149 494 балла. Размещение на AnTuTu также подтверждает, что устройство будет работать на платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1, которая включает в себя графический процессор Adreno 730. Устройство получило 272 214 и 486 502 балла в тестах CPU и GPU соответственно.
Gizmochina
OnePlus Ace 2 оснащён оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. В тесте памяти AnTuTu он набрал 202 614 баллов. Вариант, появившийся на сайте тестирования, имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Ace 2 также набрал 188 164 балла в тесте UX.