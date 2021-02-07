Новый смартфон OnePlus получит камеру совместной разработки с производителем фотоаппаратов

Ранее ходили слухи, что OnePlus 9 Pro получит модуль камеры с оптикой Leica. Однако позже СМИ сообщили, что Leica остаётся эксклюзивным партнёром Huawei на рынке смартфонов.

Теперь же в сети появились шпионские фотографии, на которых запечатлён OnePlus 9 Pro с подписью Hasselblad на блоке камеры.