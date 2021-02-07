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Новый смартфон OnePlus получит камеру совместной разработки с производителем фотоаппаратов
Hasselblad
В сети появилась информация о том, что OnePlus объединилась с Hasselblad, шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов, для разработки камеры своего следующего смартфона.
Ранее ходили слухи, что OnePlus 9 Pro получит модуль камеры с оптикой Leica. Однако позже СМИ сообщили, что Leica остаётся эксклюзивным партнёром Huawei на рынке смартфонов.
Теперь же в сети появились шпионские фотографии, на которых запечатлён OnePlus 9 Pro с подписью Hasselblad на блоке камеры.
Gizchina
Шпионские фото OnePlus 9 Pro также показали, что на передней панели смартфона будет вырез под фронтальную камеру. Ожидается, что экран тут будет 120-Гц. Также известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 888.
Стоит отметить, что недавно генеральный директор OnePlus Лю Цзуоху (Liu Zuohu) заявил, что компания инвестирует много ресурсов в камеры.