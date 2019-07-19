Новый смартфон от Asus "украл" главную фишку iPad Pro

Согласно данным китайского регулятора связи TENAA, в смартфоне будет встроено от 8 до 12 ГБ в зависимости от комплектации. Внутренней памяти также несколько вариантов: 128 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ! Процессор Snapdragon 855 Plus, о чем стало известно еще несколько дней назад. Куда интереснее новая технология экрана смартфона — в нем будет использоваться FullHD+ дисплей с максимальной кадровой частотой 120 Гц. При этом будет возможность регулировать это значение, снижая до 90 или 60 Гц. По камерам ничего особенного: основная камера двойная, в котором один из модулей будет на 48 МП. Фронтальная камера на 24 МА. Аккумулятор ROG Phone 2 будет иметь на 5 800 мАч, что должно обеспечить ему несколько дней активного использования без подключения к розетке.