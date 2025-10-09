Новый смартфон realme получил технологии культовых фотоаппаратов Ricoh

Опубликовано 09 октября 2025, 04:001 мин.
Новый смартфон realme получил технологии культовых фотоаппаратов Ricohrealme и Ricoh объединяются
realme объявила о стратегическом партнёрстве с RICOH IMAGING COMPANY LTD., известной по легендарной серии фотоаппаратов RICOH GR. Совместная разработка, над которой бренды работали четыре года, будет представлена 14 октября в Пекине в новом смартфоне realme GT 8 Pro.
Как отметили вице-президент realme Чейз Сю и руководитель подразделения камер Ricoh Кадзунобу Саики, цель сотрудничества — вернуть фотографиям живость и индивидуальность. По словам Сю, пользователи устали от одинаковых «идеальных» снимков и хотят больше естественности.
Камеры RICOH GR давно считаются культовыми среди уличных фотографов — за мгновенную готовность к съёмке и выразительность кадров. Теперь их технологии воплотятся в смартфоне realme GT 8 Pro.
Смартфон получит особую цветопередачу, интерфейс, вдохновлённый классическими камерами, и несколько легендарных профилей съёмки RICOH.
Проект направлен не только на технические улучшения, но и на развитие культуры уличной фотографии