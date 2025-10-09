Новый смартфон realme получил технологии культовых фотоаппаратов Ricoh

Как отметили вице-президент realme Чейз Сю и руководитель подразделения камер Ricoh Кадзунобу Саики, цель сотрудничества — вернуть фотографиям живость и индивидуальность. По словам Сю, пользователи устали от одинаковых «идеальных» снимков и хотят больше естественности.

Камеры RICOH GR давно считаются культовыми среди уличных фотографов — за мгновенную готовность к съёмке и выразительность кадров. Теперь их технологии воплотятся в смартфоне realme GT 8 Pro.

Смартфон получит особую цветопередачу, интерфейс, вдохновлённый классическими камерами, и несколько легендарных профилей съёмки RICOH.

Проект направлен не только на технические улучшения, но и на развитие культуры уличной фотографии