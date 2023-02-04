Новый смартфон Realme получит ИК-передатчик

Это делает смартфон первым устройством от Realme с ИК-передатчик. Он позволяет использовать аппарат в качестве пульта дистанционного управления для, например кондиционера, телевизора или даже вентилятора.

Кроме того, Realme GT Neo5 будет оснащён революционной технологией зарядки мощностью 240 Вт, позволяющей заряжать его до 100% всего за несколько минут. Недавний тизер смартфона также показывает, что он будет иметь многоцветную светодиодную полосу на задней панели.