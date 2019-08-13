Новый смартфон Samsung будет заряжаться быстрее, чем за полчаса

Совсем недавно компания представила Galaxy Note10+, который обогнал iPhone XS Max по скорости зарядки. Наверное поэтому обещаниям компании веришь. Точнее обещаниям инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass).

Графен, из которого будет сделан аккумулятор, называют лучшей альтернативой литий-ионным батареям. Графеновые аккумуляторы и заряжаются быстрее, и могут обеспечить большую ёмкость. Кстати, данный материал впервые представили в 2004 году учёные российского происхождения. Несмотря на то, что с момента открытия графена прошло уже 15 лет, ещё не существует ни одного коммерческого мобильного устройства с новым типом аккумулятора.

О создании батареи для смартфонов на основе графена Samsung сообщила в ноябре 2017 года.