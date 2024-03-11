Новый смартфон Samsung Galaxy M15 5G пообещали обновлять вплоть до Android 18

Galaxy M15 5G может похвастаться 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с плавной частотой обновления 90 Гц. Дисплей обеспечивает видимость благодаря яркости 800 нит. В плане дизайна телефон напоминает своих предшественников. Варианты расцветки включают светло-голубой, темно-синий и серый.

Samsung официально не подтвердила процессор, но, судя по характеристикам (восьмиядерная SoC с тактовой частотой 2,2 ГГц), скорее всего, используется MediaTek Dimensity 6100+. В паре с ним работают 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемого хранилища (до 1 ТБ с помощью карты microSD). Телефон работает под управлением новейшей операционной системы Android 14 и предлагает долгую поддержку ПО — четыре поколения Android и пять лет патчей безопасности.

Аккумулятор емкостью 6 000 мАч обеспечивает телефон энергией и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Примечательно, что Galaxy M15 5G сохранил полюбившийся 3,5-мм разъем для наушников и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Что касается камеры, то Galaxy M15 5G оснащен тройной системой камер на задней панели. К 50-мегапиксельному основному сенсору присоединились 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 13-Мп фронтальная камера.