Новый смартфон Samsung окажется почти в два раза дороже Xiaomi с аналогичными характеристиками

Цены на Galaxy A52 в 4G-варианте будут начинаться с 369 евро (около 34 тысяч рублей). В 5G-варианте — с 459 евро. Galaxy A72 в 4G-варианте будет стоить 449 евро в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Оба смартфона получат процессор Snapdragon 720G. Их 5G-версии, вероятно, будут работать на Snapdragon 750G. Galaxy A72 будет оснащён 6,7-дюймовым экраном разрешением FHD+, а A52 — 6,5-дюймовым. Оба смартфона оборудуют камерой из датчиков на 64 или 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.

Аналогичный Galaxy A52 смартфон Xiaomi Redmi Note 9S, например, стоит около 179 евро. В России его можно купить за 17 тысяч рублей.