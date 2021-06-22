Новый смартфон Samsung с большим аккумулятором лишат мощного зарядного устройства в комплекте

Сертификация показывает, что Samsung Galaxy M22 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Однако, судя по имеющимся данным, поставляться смартфон будет с 15-Вт зарядником в коробке. То есть если покупатель захочет получить по-настоящему быструю зарядку, ему придётся докупать адаптер отдельно. А это может стать необходимостью, если учесть, что у Galaxy M22 будет установлен большой аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Samsung, вероятно, поступает так, чтобы удерживать стоимость смартфона на низком уровне.

Согласно слухам, Galaxy M22 также будет оснащаться 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем частотой обновления 90 Гц и 48-Мп камерой.