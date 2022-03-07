Новый смартфон Samsung среднего класса окажется мощнее, чем ожидалось

Ранее публиковалась информация о том, что в смартфоне будет использовать процессор Snapdragon 750G, тот же, что и в A52 5G. Однако недавние результаты Geekbench указывают на чипсет Snapdragon 778G.

Этот чип создан по 6-нм техпроцессу TSMC, имеет четыре ядра Cortex-A78 (одно из которых работает на частоте 2,5 ГГц) и четыре ядра A55, а также почти флагманский графический процессор Adreno 642L.

Что касается остальных характеристик Galaxy A73, то ожидается, что он получит 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED (FHD+, 120 Гц), основную камеру на 108 Мп, дополнительные камеры на 12 и 8 Мп (вероятно, сверхширокоугольную и телефото), на 2 Мп и, наконец, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.