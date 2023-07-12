Новый смартфон среднего класса OnePlus Nord 3: стоит ли его заказывать из Китая

Новый смартфон среднего класса OnePlus Nord 3: стоит ли его заказывать из КитаяВот как он себя показывает в работе
Эксперт YouTube-канала «SMART ОБЗОР» в одном из выпусков протестировал новинку от OnePlus - Nord 3.
В глобальной версии OnePlus Nord 3 комплект состоит из кабеля, зарядки на 80 Вт, документации. Чехла нет, зато на экран смартфона сразу же наклеена плёнка.
Сканер отпечатков и разблокировка по лицу работают отлично. В том числе в ночное время.
Дисплей у Nord 3 - 6,7 дюйма, AMOLED, частота обновления - до 120 Гц. При этом есть возможность снижения герцовки до 60 Гц. Максимальная яркость у этого смартфона - 1100 нит. С ШИМом тоже у него есть проблемы.
Из процессоров стоит на OnePlus Nord 3 - MediaTek Dimensity 9000. Есть конфигурации телефона с ОЗУ на 8 или 16 ГБ, постоянной памяти - на 128 ГБ или 256 ГБ.
В AnTuTu набирает устройство больше 800 тысяч баллов. Троллинг у него тоже есть. Результаты тестирования смотрите ниже. В Genshin Impact с высокими настройками графики уже спустя 15 минут случаются просадки до 40-45 к/с. Также во время игры аппарат довольно сильно нагревался.
При этом сам телефон иногда подглючивал. В том числе при сёрфинге в Интернете.
Батарея у OnePlus Nord 3 - на 5000 мА*ч. За 60 минут просмотра видео на YouTube на средней яркости заряд снизился на 7%, за 30 минут игры в Genshin Impact - на 17%. Прожить смартфон может максимум сутки. Полностью заряжается Nord 3 за полчаса.
Основная камера у Nord 3 имеет 50 МП и оптическую стабилизацию. Также у него есть макрообъектив (2 МП) и широкоугольный (8 МП, без автофокуса) объектив. В целом на основную камеру вы получаете довольно приятные снимки, в том числе в темноте (см. изображения выше). Ультраширик по деталям здесь очень слабый. Также удивило ведущего то, что при записи видео в 4К 60 к/с или 30 к/с нет цифровой стабилизации.
Вывод
OnePlus Nord 3 получился за свои деньги вполне интересным, отметил ведущий. Конечно, оболочка у него имеет несколько недостатков, яркость могла бы быть повыше, ШИМа могло быть меньше, да и то, что нет цифровой стабилизации при съёмке видео в 4К, - это странно.