Новый смартфон среднего класса OnePlus Nord 3: стоит ли его заказывать из Китая

В глобальной версии OnePlus Nord 3 комплект состоит из кабеля, зарядки на 80 Вт, документации. Чехла нет, зато на экран смартфона сразу же наклеена плёнка.

Сканер отпечатков и разблокировка по лицу работают отлично. В том числе в ночное время.

Дисплей у Nord 3 - 6,7 дюйма, AMOLED, частота обновления - до 120 Гц. При этом есть возможность снижения герцовки до 60 Гц. Максимальная яркость у этого смартфона - 1100 нит. С ШИМом тоже у него есть проблемы.

Из процессоров стоит на OnePlus Nord 3 - MediaTek Dimensity 9000. Есть конфигурации телефона с ОЗУ на 8 или 16 ГБ, постоянной памяти - на 128 ГБ или 256 ГБ.

В AnTuTu набирает устройство больше 800 тысяч баллов. Троллинг у него тоже есть. Результаты тестирования смотрите ниже. В Genshin Impact с высокими настройками графики уже спустя 15 минут случаются просадки до 40-45 к/с. Также во время игры аппарат довольно сильно нагревался.

При этом сам телефон иногда подглючивал. В том числе при сёрфинге в Интернете.

Батарея у OnePlus Nord 3 - на 5000 мА*ч. За 60 минут просмотра видео на YouTube на средней яркости заряд снизился на 7%, за 30 минут игры в Genshin Impact - на 17%. Прожить смартфон может максимум сутки. Полностью заряжается Nord 3 за полчаса.