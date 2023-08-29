Новый смартфон Tecno Pova 5 Pro получил лишь 6.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Новый смартфон Tecno Pova 5 Pro получил лишь 6.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьИ вот почему
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале PBKreviews эксперт полностью разобрал Tecno Pova 5 Pro и оценил его ремонтопригодность.
Первым делом после снятия задней крышки Tecno Pova 5 Pro вам придётся открутить целых 19 винтиков. Помимо этого, вам нужно будет снять пластиковый корпус.
Для извлечения или замены батареи есть специальный язычок. Также для того, чтобы заменить дисплей, вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты, снять задний корпус, отсоединить кабели аккумулятора, кабель экрана, затем и сам аккумулятор. Только после этого вы сможете заменить экран на новый.
В целом Tecno Pova 5 Pro получил только 6,5 баллов за ремонтопригодность. Из них - 1 из 2 за длительность ремонта, 0,5 из 2 за поиск необходимых элементов, 1 из 2 за простоту замены экрана, 2 из 2 за простоту замены батареи, 2 из 2 за простоту замены других запчастей.