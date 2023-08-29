Новый смартфон Tecno Pova 5 Pro получил лишь 6.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Для извлечения или замены батареи есть специальный язычок. Также для того, чтобы заменить дисплей, вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты, снять задний корпус, отсоединить кабели аккумулятора, кабель экрана, затем и сам аккумулятор. Только после этого вы сможете заменить экран на новый.

В целом Tecno Pova 5 Pro получил только 6,5 баллов за ремонтопригодность. Из них - 1 из 2 за длительность ремонта, 0,5 из 2 за поиск необходимых элементов, 1 из 2 за простоту замены экрана, 2 из 2 за простоту замены батареи, 2 из 2 за простоту замены других запчастей.