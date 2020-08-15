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Новый смартфон-«убийцу» флагманов от Xiaomi скупили со скоростью 100 тысяч штук в минуту
Потому что модель очень привлекательная
Несколько дней назад Xiaomi вместе с юбилейным флагманом Mi 10 Ultra представила модель Redmi K30 Ultra. Как и ожидалось, он оказался востребованным. Новый смартфон-«убийцу» флагманов скупили со скоростью 100 тысяч штук в минуту.
Как пишет Xiaomi в китайской соцсети Weibo, Redmi K30 Ultra стал хитом продаж. Люди раскупили смартфон с сумасшедшей скоростью: 100 тысяч единиц за одну минуту.
Ранее сообщалось, что Redmi K30 Ultra, как и Mi 10 Ultra, не поступит в продажу за пределами Китая. Сейчас издание Notebookcheck пишет, что эти сообщения были ошибочными. Пока о глобальном запуске официальной информации нет.
Напомним, Redmi K30 Ultra, получил четверную камеру с основным датчиком разрешением 64 Мп, экран с частотой обновления 120 Гц, выдвижную фронтальную камеру. Цены на модель начинаются с $285.