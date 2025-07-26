Новый смартфон vivo получит батарею на 8000 мАч

Телефон с модельным номером V2507A уже получил сертификат на продажу в Китае. В базе Geekbench появились его технические характеристики. Устройство работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и оснащено 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 15.

В тесте Geekbench смартфон набрал 2882 балла в одноядерном режиме и 8762 — в многоядерном. По информации инсайдеров, модель может выйти под названием iQOO Z10 Turbo Pro+ и станет частью серии Z10 Turbo.

Пока неясно, когда именно новинка появится на рынке, но сертификация говорит о скоро релизе.