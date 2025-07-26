Опубликовано 26 июля 2025, 12:001 мин.
Новый смартфон vivo получит батарею на 8000 мАч(Или iQOO)
Недавно Honor представила смартфон X70 с самой большой батареей — 8300 мАч. Теперь выяснилось, что vivo или его суббренд iQOO готовят похожую модель с аккумулятором 8000 мАч.
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Телефон с модельным номером V2507A уже получил сертификат на продажу в Китае. В базе Geekbench появились его технические характеристики. Устройство работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и оснащено 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 15.
В тесте Geekbench смартфон набрал 2882 балла в одноядерном режиме и 8762 — в многоядерном. По информации инсайдеров, модель может выйти под названием iQOO Z10 Turbo Pro+ и станет частью серии Z10 Turbo.
Пока неясно, когда именно новинка появится на рынке, но сертификация говорит о скоро релизе.