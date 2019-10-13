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Новый смартфон Xiaomi может показывать видео почти сутки без подзарядки
Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч
Недавно Xiaomi представила смартфон Redmi 8. В продажу в Китае он должен поступить 15 октября. И пока пользователи ещё не успели оценить новинку, глава бренда рассказывает об её особенностях, чтобы подогреть интерес.
Согласно постеру, который опубликовала компания, Redmi 8 способен работать в режиме воспроизведения видео до 17 часов. Ёмкость аккумулятора же у аппарата равна 5000 мАч.
Что касается других характеристик, то они довольно средние. В основе Redmi 8 лежит однокристальная система Snapdragon 439, экран имеет диагональ 6,21 дюйма, разрешение HD+. Аппарат оснащён двойной камерой с датчиками на 12 и 2 Мп. Фронтальная камера у него имеет разрешение 8 Мп.
Стоить устройство будет $224 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти).
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