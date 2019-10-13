Новый смартфон Xiaomi может показывать видео почти сутки без подзарядки

Согласно постеру, который опубликовала компания, Redmi 8 способен работать в режиме воспроизведения видео до 17 часов. Ёмкость аккумулятора же у аппарата равна 5000 мАч.

Что касается других характеристик, то они довольно средние. В основе Redmi 8 лежит однокристальная система Snapdragon 439, экран имеет диагональ 6,21 дюйма, разрешение HD+. Аппарат оснащён двойной камерой с датчиками на 12 и 2 Мп. Фронтальная камера у него имеет разрешение 8 Мп.

Стоить устройство будет $224 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти).