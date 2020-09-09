Новый смартфон Xiaomi Poco раскупили за полчаса

Poco X3 NFC получил свежий процессор Snapdragon 732G, экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Также смартфон оснащён 64-Мп камерой IMX682 и аккумулятором ёмкостью 5160 мАч.

На AliExpress младшую версию Poco X3 NFC с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти предлагали со скидкой за $199, а версию со 128 ГБ памяти — за $249. Стандартные цены на смартфон равны $229 и $269 соответственно.