Новый смартфон Xiaomi Redmi со 108-Мп камерой делает снимки всего за 1,09 секунды

Некоторые могли сомневаться, что Redmi Note 9 Pro 5G может в 108-Мп режиме делать снимки быстро. Представители Redmi развеяли эти сомнения. Они заявили, что Note 9 Pro не нуждается в процессоре, чтобы завершить обработку изображения в сенсоре. Время захвата составляет 1,09 секунды.

Сомнения людей были небезосновательны, ведь Xiaomi Mi CC9 Pro действительно страдал от проблемы медленной съёмки в режиме 108 Мп.