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Новый смартфон Xiaomi Redmi со 108-Мп камерой делает снимки всего за 1,09 секунды
Лишён проблемы Xiaomi CC9 Pro
На днях Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro 5G — первый смартфон Redmi с новым 108-Мп сенсором камеры Samsung HM2. Оказалось, что устройство делает снимки всего за 1,09 секунды — быстрее, чем другой телефон со 108-Мп камерой Xiaomi CC9 Pro.
Некоторые могли сомневаться, что Redmi Note 9 Pro 5G может в 108-Мп режиме делать снимки быстро. Представители Redmi развеяли эти сомнения. Они заявили, что Note 9 Pro не нуждается в процессоре, чтобы завершить обработку изображения в сенсоре. Время захвата составляет 1,09 секунды.
Сомнения людей были небезосновательны, ведь Xiaomi Mi CC9 Pro действительно страдал от проблемы медленной съёмки в режиме 108 Мп.