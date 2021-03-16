Новый смартфон ZTE получит сразу три камеры на 64 Мп

ZTE заявила, что Axon 30 Pro получит три камеры с датчками на 64 Мп. Таким образом, смартфон станет первым, кто получит такую систему камер. Причём в её составе должны быть телефото модуль и ультраширокоугольный.

Кроме того, в Axon 30 Pro должны установить подэкранную фронтальную камеру второго поколения. Ожидается, что её разрешение составит 44 Мп.

Ранее размещение в базе данных 3C показало, что Axon 30 Pro также получит поддержку быстрой 55-Вт зарядки. В качестве аппаратной основы у него будет выступать Snapdragon 888.