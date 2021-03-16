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Новый смартфон ZTE получит сразу три камеры на 64 Мп
Станет первым таким в мире
ZTE уже давно готовит публику к выпуску нового смартфона Axon 30 Pro. Известно, что аппарат получит тройную камеру. Теперь же компания сообщила, что все эти три камеры будут 64-Мп.
ZTE заявила, что Axon 30 Pro получит три камеры с датчками на 64 Мп. Таким образом, смартфон станет первым, кто получит такую систему камер. Причём в её составе должны быть телефото модуль и ультраширокоугольный.
Кроме того, в Axon 30 Pro должны установить подэкранную фронтальную камеру второго поколения. Ожидается, что её разрешение составит 44 Мп.
Ранее размещение в базе данных 3C показало, что Axon 30 Pro также получит поддержку быстрой 55-Вт зарядки. В качестве аппаратной основы у него будет выступать Snapdragon 888.