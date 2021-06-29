Новый смартфонный процессор Samsung обошёл чип в iPhone 12 Pro Max

Сообщается, что Samsung тестирует чипсет Exynos с GPU Radeon и ядрами Cortex A77. Инсайдер поделился скриншотом с бенчмарка 3DMark. Там видно, что платформа набрала 8134 балла в тесте при 50 fps. У iPhone 12 Pro Max с чипсетом Apple A14 Bionic этот показатель составляет 7442 балла в тесте при 40 fps. Это довольно примечательный результат для Android-смартфона.