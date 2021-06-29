Новый смартфонный процессор Samsung обошёл чип в iPhone 12 Pro Max

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Сегодня в 15:09
Новый смартфонный процессор Samsung обошёл чип в iPhone 12 Pro MaxВ нём будет стоять графика AMD Radeon
Известно, что Samsung вместе с AMD работает над новым флагманским процессором Exynos. В сети появились данные о том, что смартфон на этой платформе обходит Apple iPhone 12 Pro Max по графической производительности.
Сообщается, что Samsung тестирует чипсет Exynos с GPU Radeon и ядрами Cortex A77. Инсайдер поделился скриншотом с бенчмарка 3DMark. Там видно, что платформа набрала 8134 балла в тесте при 50 fps. У iPhone 12 Pro Max с чипсетом Apple A14 Bionic этот показатель составляет 7442 балла в тесте при 40 fps. Это довольно примечательный результат для Android-смартфона.
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Графический процессор Radeon в чипсете Exynos будет базироваться на последней мобильной архитектуре RDNA2.