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Новый смартфонный процессор Samsung разочарует скоростью работы

В сеть попали данные о приросте производительности
Samsung готовится к выпуску чипсета Exynos 2200 в следующем году. Над этим процессором компания работала вместе с AMD, и ожидается, что он даст неплохой прирост производительности. Однако, судя по последней утечке, этого может не произойти.
Новый смартфонный процессор Samsung разочарует скоростью работы

Как утверждает инсайдер AhmedQwaider888, грядущий Exynos 2200 добавит лишь 5% к производительности CPU и 17% к производительности GPU.

Эти оценки разочаровывают, особенно если учитывать, что выпуск предшественника Exynos 2100 привёл к увеличению производительности CPU на 30% и GPU на 40% по сравнению с Exynos 990.

Впрочем, это может быть информация об инженерном образце, а значит у Samsung ещё есть шансы улучшить показатели. Кроме того, ходят слухи, что по части работы с алгоритмами машинного обучения Exynos 2200 сделает настоящий прорыв — вычисления ускорятся на 117%.

Источник: Wccftech
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