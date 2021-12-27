Новый смартфонный процессор Samsung разочарует скоростью работы

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Новый смартфонный процессор Samsung разочарует скоростью работыВ сеть попали данные о приросте производительности
Samsung готовится к выпуску чипсета Exynos 2200 в следующем году. Над этим процессором компания работала вместе с AMD, и ожидается, что он даст неплохой прирост производительности. Однако, судя по последней утечке, этого может не произойти.
Как утверждает инсайдер AhmedQwaider888, грядущий Exynos 2200 добавит лишь 5% к производительности CPU и 17% к производительности GPU.
Эти оценки разочаровывают, особенно если учитывать, что выпуск предшественника Exynos 2100 привёл к увеличению производительности CPU на 30% и GPU на 40% по сравнению с Exynos 990.
Впрочем, это может быть информация об инженерном образце, а значит у Samsung ещё есть шансы улучшить показатели. Кроме того, ходят слухи, что по части работы с алгоритмами машинного обучения Exynos 2200 сделает настоящий прорыв — вычисления ускорятся на 117%.
Источник: Wccftech