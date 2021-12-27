Новый смартфонный процессор Samsung разочарует скоростью работы

Как утверждает инсайдер AhmedQwaider888, грядущий Exynos 2200 добавит лишь 5% к производительности CPU и 17% к производительности GPU.

Эти оценки разочаровывают, особенно если учитывать, что выпуск предшественника Exynos 2100 привёл к увеличению производительности CPU на 30% и GPU на 40% по сравнению с Exynos 990.

Впрочем, это может быть информация об инженерном образце, а значит у Samsung ещё есть шансы улучшить показатели. Кроме того, ходят слухи, что по части работы с алгоритмами машинного обучения Exynos 2200 сделает настоящий прорыв — вычисления ускорятся на 117%.