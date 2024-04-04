Новый средний класс Samsung A55 сравнили со старым флагманом S21 Ultra по скорости работы

Новый средний класс Samsung A55 сравнили со старым флагманом S21 Ultra по скорости работыКакой смартфон будет быстрее?
Смартфон Samsung Galaxy A55 оснащён чипом Exynos 1480, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. При этом на S21 Ultra стоит Exynos 2100, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.
Как ни странно, первым запустился аппарат среднего класса А55. С примерно одинаковой скоростью на обоих устройствах открывались магазин приложений, Google Chrome, Google Maps. Также в приложении YouTube на долю секунды загружает всё быстрее S21 Ultra. В браузере от Samsung смартфон А55 загружал страницы быстрее, чем флагманский S21 Ultra.
Игра We Are Warriors чуть быстрее загружалась на S21 Ultra. Но разница в скорости между устройствами была несущественной. Примерно та же ситуация была с Survivor, Ball Blast, Subway Surfers. Некоторые же игры открывались одновременно.
Вывод
Оба смартфона показали себя очень хорошо, а разница между ними составляла всего 1 секунду или даже меньше.