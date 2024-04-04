Новый средний класс Samsung A55 сравнили со старым флагманом S21 Ultra по скорости работы

Игра We Are Warriors чуть быстрее загружалась на S21 Ultra. Но разница в скорости между устройствами была несущественной. Примерно та же ситуация была с Survivor, Ball Blast, Subway Surfers. Некоторые же игры открывались одновременно.

Вывод

Оба смартфона показали себя очень хорошо, а разница между ними составляла всего 1 секунду или даже меньше.