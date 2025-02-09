Новый стандарт: на утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок

Будем верить, что так и будет

На утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок. Oppo готовится к выпуску Find N5, и просочившиеся изображения позволяют предположить, что ей удалось добиться чего-то выдающегося — складной дисплей без видимых складок. На фотографиях, опубликованных на Weibo, виден абсолютно гладкий экран, даже когда дисплей выключен.