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Опубликовано 09 февраля 2025, 22:40
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Новый стандарт: на утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок

Будем верить, что так и будет
На утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок. Oppo готовится к выпуску Find N5, и просочившиеся изображения позволяют предположить, что ей удалось добиться чего-то выдающегося — складной дисплей без видимых складок. На фотографиях, опубликованных на Weibo, виден абсолютно гладкий экран, даже когда дисплей выключен.
Новый стандарт: на утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок

© Oppo

Find N5 также сможет удивить своими характеристиками, если верить СМИ. Он станет первым складным устройством со степенью водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9. Кроме того, он самый тонкий в своей категории и при этом оснащен емким аккумулятором. Внутри у него находится мощный Snapdragon 8 Elite.

Новый стандарт: на утечках складного Oppo Find N5 не увидели складок
© Pete Lau

Устройству обещают 6,85-дюймовый основной LTPO-дисплей с разрешением 1,5K, большим внешним экраном и мощной камерой, включающей 50-Мп основной сенсор, 50-Мп сверхширокоугольный объектив и перископическую телекамеру.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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#OPPO
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#Складной смартфон